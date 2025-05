Am 25. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Heimverein SG Blau-Weiß Niegripp gegen die Germania Olvenstedt I ein 3:3 (2:2)-Unentschieden.

Burg/MTU. Die SG Blau-Weiß Niegripp und die Germania Olvenstedt I haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 3:3 (2:2).

Es waren bereits 26 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Sascha Neumann für Olvenstedt traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Erneut setzte Neumann den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (37.).

SG Blau-Weiß Niegripp gerät 0:2 ins Hintertreffen – 37. Minute

Tor Nummer drei schoss Steven Peseke für Niegripp (43.). Die Partie blieb spannend. Ole Sandmann (Niegripp) traf in Minute 44. Tobias Pahlke traf für Olvenstedt (47). Spielstand 3:2 für die Germania Olvenstedt I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 25

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Danny Lindenblatt wurde für Tristan Kruse eingesetzt und Paul Klein für Tim Witzel. Auf der Gastseite verließ Luca Alexander Arndt für Andreas Günther den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Blau-Weiß Niegripp steckte einmal Gelb ein. Die Germania Olvenstedt I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Bastian Lehfeld.

Das rettende Tor für die SG Blau-Weiß Niegripp fiel 33 Minuten nach der Pause, als Paul Klein den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Burger Team errang (78.). Die SG Blau-Weiß Niegripp rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Niegripp – Germania Olvenstedt I

SG Blau-Weiß Niegripp: Eschner – Heisinger, Provenzano, Hennig, Kramer, Peseke, Blum (28. Kliche), Sandmann, Armbruster, Kruse (70. Lindenblatt), Witzel (70. Klein)

Germania Olvenstedt I: Hohenstein – Mucke, Elling (85. Wirdel), Münich (46. Meinecke), Arndt (75. Günther), Freise, Neumann, Puchowka, Frank, Pahlke, Sevcov

Tore: 0:1 Sascha Neumann (26.), 0:2 Sascha Neumann (37.), 1:2 Steven Peseke (43.), 2:2 Ole Sandmann (44.), 2:3 Tobias Pahlke (47.), 3:3 Paul Klein (78.); Schiedsrichter: Steffen Müller (Wanzleben-Börde); Assistenten: Steffen Haake, Heiko Schulze; Zuschauer: 70