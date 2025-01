Magdeburg/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team von Sven Hoffmeister hat am Samstag vor 60 Zuschauern auf dem Sportplatz Bodestraße Pl.1 ganze sechs Treffer einstecken müssen. Das Spiel endete 1:6 (0:2).

Robin Sanne (SV Irxleben) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Sanne den Ball ins Netz (3.).

FC Zukunft Magdeburg sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 3

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Kevin Darius musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Sanne konnte gleich zwei mal in Minute 46 und 64 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für den FC Zukunft Magdeburg. In Minute 67 schaffte es Spieler Nummer 8 noch, die Ehre der Magdeburger zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Jeremy Nordt traf für Irxleben in Minute 86. Spielstand 5:1 für den SV Irxleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

In der Nachspielzeit nutzte der SV Irxleben noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Justin Kanning (Irxleben) den Ball über die Linie bringen (90.+4). Mit 1:6 verließen die Börder den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: FC Zukunft Magdeburg – SV Irxleben

FC Zukunft Magdeburg: Darius – Körner (61. Wöge), Marth, Srech, Mishchuk, Probst (84. Tolle), Tiepke (26. Kiel), Schaar, Bengsch (61. Seidel), Weigmann, Rosa

SV Irxleben: Schulze – Hartmann, Ahlemann, Sanne (65. Nordt), Schwenke (84. Kanning), Michael, Köhler, Pollmer, Schwenke (61. Stier), Dethlefsen (78. Jung), Reich

Tore: 0:1 Robin Sanne (3.), 0:2 Robin Sanne (3.), 0:3 Robin Sanne (46.), 0:4 Robin Sanne (64.), 1:4 Leon Probst (67.), 1:5 Jeremy Nordt (86.), 1:6 Justin Kanning (90.+4); Schiedsrichter: Mario Sämisch (Karith); Assistenten: Sven Rießling, Czeslaw Przygocki; Zuschauer: 60