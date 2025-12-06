Fußball-Landesklasse 2: Am vergangenen Samstag war der Roter Stern Sudenburg gegenüber dem Eilslebener SV machtlos und wurde mit 1:3 (1:1) vom Platz gefegt.

1:3 – Roter Stern Sudenburg verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen Eilslebener SV

Magdeburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Patrick Reich. Der Trainer von Stern musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (1:1)-Niederlage gegen Eilsleben beobachten.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Ole Stolte für Eilsleben traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg musste einmal Gelb hinnehmen (9.). Die Eilslebener konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Kevin Spilgies der Torschütze (12.).

Roter Stern Sudenburg Kopf an Kopf mit Eilslebener SV – 1:1 in Minute 12

Unentschieden. Eilslebens Benjamin Sacher konnte seinem Team in Minute 49 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Das letzte Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Sacher den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 erweiterte (70.). Damit war der Erfolg der Eilslebener entschieden.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Eilslebener SV

Roter Stern Sudenburg: Barth – Moushfiq (60. Henkel), Graupner, Böttcher (75. Janik), Abraham (75. Weber), Schimmelpfennig, Spilgies (60. Zen Al Abeden), Wildenhof, Pakebusch, Hennings, Riedel (60. Gläser)

Eilslebener SV: Bergeest – Stolte (60. Gerhardt), Jakobs, Falk (62. Stotmeister), Haus, Hampel (75. Roloff), Sengewald, Hasse (85. Weber), Sacher, Badeleben (62. Badeleben), Reber

Tore: 0:1 Ole Stolte (8.), 1:1 Kevin Spilgies (12.), 1:2 Benjamin Sacher (49.), 1:3 Benjamin Sacher (70.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Konrad Tietz, Matthias Schulze; Zuschauer: 60