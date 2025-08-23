Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Seilerwiesen Magdeburg und Osterweddinger SV am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SV Seilerwiesen Magdeburg und Osterweddinger SV mit einem torlosen 0:0 (0:0). 49 Zuschauer waren im Stadion Seilerwiesen live dabei. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Denis Funk (Wespen) ausgesprochen. Insgesamt sechs Karten verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Der SV Seilerwiesen Magdeburg rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – Osterweddinger SV

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Gropius (90. Müller), Skorsetz, Schröder, Rittmeister, Theele, Grzenda, Hähre, Friedrich (70. Heck), Rathsack, Stridde (59. Voigtländer)

Osterweddinger SV: Steinwerth – Reuter, Nakoinz, Suchanek (46. Dziobek), Herrmanns, Barkowski, Koch, Schulze, Loof (66. Falkenberg), Magel (78. Hübler), Iser

; Schiedsrichter: Denis Funk (Wespen); Assistenten: Steffen Grafe, Marcel Kautz; Zuschauer: 49