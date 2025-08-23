Ergebnis 1. Spieltag 0:0 – Unentschieden zwischen SV Seilerwiesen Magdeburg und Osterweddinger SV
Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Seilerwiesen Magdeburg und Osterweddinger SV am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.
Magdeburg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SV Seilerwiesen Magdeburg und Osterweddinger SV mit einem torlosen 0:0 (0:0). 49 Zuschauer waren im Stadion Seilerwiesen live dabei. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Denis Funk (Wespen) ausgesprochen. Insgesamt sechs Karten verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 1
0:0 Ausgleich im Spiel SV Seilerwiesen Magdeburg gegen Osterweddinger SV –
Der SV Seilerwiesen Magdeburg rutschte auf Platz acht.
Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – Osterweddinger SV
SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Gropius (90. Müller), Skorsetz, Schröder, Rittmeister, Theele, Grzenda, Hähre, Friedrich (70. Heck), Rathsack, Stridde (59. Voigtländer)
Osterweddinger SV: Steinwerth – Reuter, Nakoinz, Suchanek (46. Dziobek), Herrmanns, Barkowski, Koch, Schulze, Loof (66. Falkenberg), Magel (78. Hübler), Iser
; Schiedsrichter: Denis Funk (Wespen); Assistenten: Steffen Grafe, Marcel Kautz; Zuschauer: 49