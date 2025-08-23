weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Fußball Landesklasse 2 - Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Ergebnis 1. Spieltag: 0:0 – Unentschieden zwischen SV Seilerwiesen Magdeburg und Osterweddinger SV

Ergebnis 1. Spieltag 0:0 – Unentschieden zwischen SV Seilerwiesen Magdeburg und Osterweddinger SV

Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Seilerwiesen Magdeburg und Osterweddinger SV am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Aktualisiert: 24.08.2025, 10:51

Magdeburg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SV Seilerwiesen Magdeburg und Osterweddinger SV mit einem torlosen 0:0 (0:0). 49 Zuschauer waren im Stadion Seilerwiesen live dabei. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Denis Funk (Wespen) ausgesprochen. Insgesamt sechs Karten verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr
  • Austragungsort: Magdeburg
  • Wettbewerb: Landesklasse 2
  • Spieltag: 1

0:0 Ausgleich im Spiel SV Seilerwiesen Magdeburg gegen Osterweddinger SV –

Der SV Seilerwiesen Magdeburg rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – Osterweddinger SV

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Gropius (90. Müller), Skorsetz, Schröder, Rittmeister, Theele, Grzenda, Hähre, Friedrich (70. Heck), Rathsack, Stridde (59. Voigtländer)
Osterweddinger SV: Steinwerth – Reuter, Nakoinz, Suchanek (46. Dziobek), Herrmanns, Barkowski, Koch, Schulze, Loof (66. Falkenberg), Magel (78. Hübler), Iser
; Schiedsrichter: Denis Funk (Wespen); Assistenten: Steffen Grafe, Marcel Kautz; Zuschauer: 49