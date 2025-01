Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SSV Samswegen und SV Seilerwiesen Magdeburg am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Samswegen/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SSV Samswegen und SV Seilerwiesen Magdeburg mit einem torlosen 0:0 (0:0). 51 Zuschauer waren auf dem Sportplatz live dabei. Während des Spiels wurden viele Verwarnungen von Schiedsrichter Fabian Kopecki (Rochau) ausgesprochen. Alles in allem drei Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen – SV Seilerwiesen Magdeburg

SSV Samswegen: Lindemann – Gamroth, Stettin (90. Zimmermann), Lemke, Resch, Ronge, Brandt (46. Denecke), Feyer, Bartsch (43. Moustafa), Rohde, Kober

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Friedrich, Gabriel (90. Hornbach), Tilche (65. Groth), Schardt, Brandt, Rittmeister (75. Weigel), Stridde, Holtz (65. Seegers), Gropius, Thomas (82. Gelojan)

; Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Michael Damke, Karsten Fettback; Zuschauer: 51