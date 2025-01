Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Gastgeber FC Zukunft Magdeburg gegen die SG Blau-Weiß Gerwisch ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Auf dem Sportplatz Bodestraße Pl.1 haben 31 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem FC Zukunft Magdeburg und der SG Blau-Weiß Gerwisch verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Insgesamt sieben Karten kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Der FC Zukunft Magdeburg sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: FC Zukunft Magdeburg – SG Blau-Weiß Gerwisch

FC Zukunft Magdeburg: Darius – Srech, Mishchuk, Probst, Weidemann (73. Wöge), Kohlepp, Faber (80. Borchard), Tiepke, Renning (87. Lerche), Marth, Weigmann

SG Blau-Weiß Gerwisch: Krüger (65. Köthnig) – Reinhardt, Siemke, Schuller (19. Schrimpf), Möser, Thormeier (85. Gerber), Deckert (90. Stange), Fritz, Dake, Gehrmann (76. Laue), Grahn

; Zuschauer: 31