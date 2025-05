Der TuS Wahrburg hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen die Preussen Schönhausen mit 3:6 (2:4).

Nach einem fesselnden Spiel haben sich der TuS Wahrburg und die Preussen Schönhausen am Samstag 3:6 (2:4) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Tom Künnemann für Preussen traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Magdeburger legten in der 23. Spielminute nach. Diesmal war Max Lecher der Torschütze.

23. Minute: TuS Wahrburg 0:2 im Hintertreffen

Die Magdeburger erhöhten noch einmal. Janis Kämpfer traf in Spielminute 28. Dann kamen die zurückliegenden Stendaler schließlich auch mal zum Zug: Sven Körner versenkte den Ball in der 33. Minute. Gefährlich wurde die Situation für die Magdeburger nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 1:4 aus. Kari Zepernick versenkte den Ball in Spielminute 38. Es wollte den Preussenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Felix Pitzner traf in der 41. Spielminute. Eine ernsthafte Gefahr erwuchs den Magdeburgern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Matthias Müller schoss und traf in der 65. Spielminute ein weiteres Mal, gefolgt von Kari Zepernick (70.). Spielstand 6:2 für die Preussen Schönhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 25

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Henning Borstel wurde für Sven Körner eingesetzt. Auf der Gastseite räumte Kari Zepernick für Alex Klarowitz den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Henning Borstel den Ball über die Torlinie bugsierte (75.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Stendaler aber nicht mehr ausgleichen.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – Preussen Schönhausen

TuS Wahrburg: Schmidt – R. Schlegel, Körner (72. Borstel), Köhn, Salemski, Kroschel, Burghard, Rieke (56. Schnee), Weikert, Pitzner, Lautenschläger

Preussen Schönhausen: Lindner – Kämpfer, Künnemann, Zepernick (72. Klarowitz), Ludwig, Müller, Tomru, Lüthgarth (46. Bröker), Lecher, Bleis (84. Tessmer), Stolze

Tore: 0:1 Tom Künnemann (4.), 0:2 Max Lecher (23.), 0:3 Janis Kämpfer (28.), 1:3 Sven Körner (33.), 1:4 Kari Zepernick (38.), 2:4 Felix Pitzner (41.), 2:5 Matthias Müller (65.), 2:6 Kari Zepernick (70.), 3:6 Henning Borstel (75.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Ralf Krause, Burkhardt Pastwa; Zuschauer: 70