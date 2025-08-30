Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 glückte dem TuS Wahrburg ein 2:1 (0:1)-Heimsieg über den TSV Brettin/Roßdorf I.

Stendal/MTU. Im Spiel zwischen Wahrburg und Brettin/Roßdorf am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Erfolg für das Team aus Wahrburg.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Maximilian Müller das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Brettiner konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Reinhold Schlegel der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

TuS Wahrburg Kopf an Kopf mit TSV Brettin/Roßdorf I – 1:1 in Minute 49

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Michael Ekkehard Schulz den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Wahrburg sicherte (88.). In Spielminute 90 handelte sich der TuS Wahrburg noch eine Gelbe Karte ein. Der TuS Wahrburg sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – TSV Brettin/Roßdorf I

TuS Wahrburg: Schmidt – Leppin (46. Schulz), Radelhof, Heyder, Köhn (54. Hallmann), Wennrich, Rieke, Weikert, Salemski, Schlegel, Klipp

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Dauter, Tepper, Weinheimer (46. Papke), Kniesche, Feuerherdt (46. Zander), Schmahl, Müller, Lindemann (57. Harzendorf), Lindemann, Papke

Tore: 0:1 Maximilian Müller (28.), 1:1 Reinhold Schlegel (49.), 2:1 Michael Ekkehard Schulz (88.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Justin Haering, Marcel Progan; Zuschauer: 73