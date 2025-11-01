Der SV Liesten 22 hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den VfB 07 Klötze I mit 1:3 (0:0).

Salzwedel/MTU. Das Spiel zwischen Liesten und Klötze ist mit einer klaren 1:3 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits in vollem Schwung, als Philipp Homeier für Klötze traf und in Minute 58 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Klötzer konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Nick Danny Luckmann der Torschütze (61.).

1:1 im Duell zwischen SV Liesten 22 und VfB 07 Klötze I – Minute 61

Unentschieden. Klötzes Homeier konnte seinem Team in Minute 73 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Christian Makowka wurde für Davud Saliho eingesetzt und Florian Beck für Viktor Branimirov Mateev. Auf der Gastseite verließen Timm Müller für Rico Gose und Jannik Banse für Paul Homeier den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende der Partie sollte es dem VfB 07 Klötze I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Paul Homeier den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 ausbaute (90.+3). Damit war der Erfolg der Klötzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – VfB 07 Klötze I

SV Liesten 22: Fedea – H. Glameyer, Luckmann, Subke, F. B. Mateev, Langer, Paul, Saliho (75. Makowka), H. Glameyer, V. B. Mateev (78. Beck), Müller

VfB 07 Klötze I: Reek – Banse (87. Homeier), Lange, Wißwedel, Gase, Fuhrmann, Müller (87. Gose), Maihack, Lehmann, Homeier, Strauß (46. Hetfleisch)

Tore: 0:1 Philipp Homeier (58.), 1:1 Nick Danny Luckmann (61.), 1:2 Philipp Homeier (73.), 1:3 Paul Homeier (90.+3); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Rene Ludwig, Mia Lübke; Zuschauer: 95