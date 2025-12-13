Fußball-Landesklasse 1: In der Partie am Samstag war der SV Liesten 22 gegenüber dem SV Eintracht Salzwedel 09 I machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.

Salzwedel/MTU. Das Spiel zwischen Liesten und Salzwedel ist mit einer deutlichen 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Es waren bereits 28 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Hishyar Wazar Hasan für Salzwedel traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

Minute 86: SV Liesten 22 mit 0:2 im Rückstand

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Lukasz Koneczek kam rein für Viktor Branimirov Mateev und Moritz Hackfurt für Paul Langer. Auf der Gastseite sprangen Elias Lennard Horn für Marius Wulff und Eliah Samuel Riethmüller für Hishyar Wazar Hasan ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Elias Lennard Horn den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 festigte (86.). Damit war der Sieg der Salzwedler gesichert. Die Gegner vom SV Eintracht Salzwedel 09 I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Liesten 22 rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – SV Eintracht Salzwedel 09 I

SV Liesten 22: Fedea – Paul, Müller (83. Saliho), Luckmann, M. J. Czaplinski (73. Bastian), V. B. Mateev (46. Koneczek), Langer (63. Hackfurt), H. Glameyer, Subke (25. O. A. Czaplinski), F. B. Mateev, H. Glameyer

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Al Khelef, Kreitz, Gille, Wulff (57. Horn), Wazar Hasan (63. Riethmüller), Nowak (90. Ali), Burdack, Eisert, Grabowski, Hentschel

Tore: 0:1 Hishyar Wazar Hasan (28.), 0:2 Elias Lennard Horn (86.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Mayk Kopecki, Julia Kopecki; Zuschauer: 180