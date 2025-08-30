Kein Punktgewinn für SG Letzlingen / Potzehne: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den Möringer Sportverein hinnehmen.

Gardelegen/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich die SG Letzlingen / Potzehne und der Möringer Sportverein am Samstag 1:2 (0:1) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Patrick Huch das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Gardeleger revanchieren: In Minute 53 wurde das Gegentor durch Marcel Grabau erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

SG Letzlingen / Potzehne und Möringer Sportverein – 1:1 in Minute 53

Das letzte Tor der Partie fiel 15 Minuten nach der Halbzeitpause, als Paul Schönburg den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (60.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Möringerer aber nicht mehr einholen. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Gardeleger sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – Möringer Sportverein

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Mertens, Krehl, M. Schlamann, Pape, Bock, Lamprecht (54. F. Schlamann), Engler, Grabau, Wiegmann, Schulze

Möringer Sportverein: Bauer (70. Wittrien) – Köppe, Mayer (66. Schilling), Kumpe, Berr (87. Bade), Rosentreter, Täger, Schönburg, Huch, Hutsu, Bünnig

Tore: 0:1 Patrick Huch (31.), 1:1 Marcel Grabau (53.), 1:2 Paul Schönburg (60.); Zuschauer: 52