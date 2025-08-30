Für den SV Viktoria Uenglingen endete der 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VfB 07 Klötze I mit 2:3 (1:2).

Bereits kurz nach dem Anstoß kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Christian Müller-Bollenhagen das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Erik Marco Lehmann den Ball ins Netz.

Minute 27 SV Viktoria Uenglingen auf Augenhöhe mit VfB 07 Klötze I – 1:1

Tor Nummer drei schoss Philipp Homeier für Klötze (39.). Die Partie blieb spannend. Florian Henry Kreisel traf für Uenglingen (51). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Frederic Lange, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Klötzer Team den Sieg zu verschaffen (90.+4). In Spielminute 96 handelte sich der SV Viktoria Uenglingen noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Viktoria Uenglingen rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – VfB 07 Klötze I

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Pfeiffer, Paulsen, Arndt, Müller-Bollenhagen, D. Ahrendt, C. Ahrendt (77. Dräger), Jandt, J. Hunnius (39. Kreisel), B. Hunnius, Bierstedt

VfB 07 Klötze I: Reek – Gose (82. Michel), Wißwedel, Gase (82. Dannies), Homeier, Fuhrmann, Mühl, Mangrapp (14. Banse), Lange, Lehmann, Maihack (72. Dannies)

Tore: 1:0 Christian Müller-Bollenhagen (2.), 1:1 Erik Marco Lehmann (27.), 1:2 Philipp Homeier (39.), 2:2 Florian Henry Kreisel (51.), 2:3 Frederic Lange (90.+4); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Steffen Look, Arian Noel Schütze; Zuschauer: 66