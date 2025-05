Havelberg/MTU. Der FSV Havelberg 1911 und der 1. FC Lok Stendal II haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:5 (0:2).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Mohamed Amin Mohamed das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Die Stendaler legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Fabian Schulze der Torschütze (20.).

20. Minute: FSV Havelberg 1911 mit 0:2 im Rückstand

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jürgen Betker/Havelberg (47.), gefolgt von Jasin Barrie (1. FC Lok Stendal II) in Minute 65, Elias Wolff (1. FC Lok Stendal II) in Minute 70 und Markus Bröker (FSV Havelberg 1911) in Minute 74. Spielstand 4:2 für den 1. FC Lok Stendal II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 21

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Havelberg 1911 musste einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Lasse-Bo Lange (Stendal) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 5:2 gingen die Stendaler als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: FSV Havelberg 1911 – 1. FC Lok Stendal II

FSV Havelberg 1911: Sell – Stamer, Liebsch (82. Blumberg), Oppermann (46. Bröker), Doering, Seidel, Mathewes (75. Sichkar), Suljanovic, Heidel (33. Betker), Wollermann, Leppin

1. FC Lok Stendal II: Ranke – Frötschner, Handge (55. Lange), Mohamed (63. Wolff), Barrie, Schreiber, Schulze, Kliche, Becker, Borkenhagen, Sall

Tore: 0:1 Mohamed Amin Mohamed (8.), 0:2 Fabian Schulze (20.), 1:2 Jürgen Betker (47.), 1:3 Jasin Barrie (65.), 1:4 Elias Wolff (70.), 2:4 Markus Bröker (74.), 2:5 Lasse-Bo Lange (87.); Schiedsrichter: Silvio Rüdiger (Biederitz); Assistenten: Mika Maltritz, Normann Schulz; Zuschauer: 49