Der SV Liesten hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den VfB 07 Klötze I mit 0:2 (0:0).

Salzwedel/MTU. Vor 68 Zuschauern hat sich das Team von Michael Piotrowski mit 0:2 (0:0) gegen Klötze eine Niederlage eingestehen müssen.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Marius Mühl (VfB 07 Klötze I) netzte dann spät in Spielminute 66 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

SV Liesten liegt 0:2 zurück – 83. Minute

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Philipp Homeier, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 zu festigen (83.). Der SV Liesten rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten – VfB 07 Klötze I

SV Liesten: Jensch (46. Lüdtke) – Tietz, Bresch, Subke, Makowka (52. V. B. Mateev), H. Glameyer, Beck (68. Gehrke), F. B. Mateev, Kordus, H. Glameyer, Bastian (58. Hackfurt)

VfB 07 Klötze I: Reek – Lange, Banse (85. Homeier), Homeier, Mangrapp, Landmann (70. Sticherling), Gase, Müller, Michel, Wißwedel (70. Dannies), Mühl

Tore: 0:1 Marius Mühl (66.), 0:2 Philipp Homeier (83.); Schiedsrichter: Karsten Fettback (Stendal); Assistenten: Daniel Fischer, Tobias Kramer; Zuschauer: 68