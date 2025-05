Fußball-Landesklasse 1: Am Samstag war der FSV Havelberg 1911 gegenüber dem Kreveser SV machtlos und wurde mit 1:3 (0:0) vom Platz gefegt.

Die Partie zwischen dem FSV Havelberg 1911 und dem Kreveser SV hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Rivalen aus Krevese auf und entschieden das Spiel schließlich mit 1:3 (0:0) für sich.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits gut in Gange, als Moritz Oppermann für Havelberg traf und in Spielminute 58 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Havelberger konterten in kürzester Zeit. Diesmal war Christian Rosenkranz der Torschütze (88.).

FSV Havelberg 1911 und Kreveser SV – 1:1 in Minute 88

Unentschieden. Kreveses Matti Nitzsche konnte seinem Team in Minute 92 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 25

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Rudolph Paul Rosenkranz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 verfestigte (90.+3). Damit war der Triumph der Kreveser entschieden.

Aufstellung und Statistik: FSV Havelberg 1911 – Kreveser SV

FSV Havelberg 1911: Sell – Wollermann, Bröker (90. Scheel), Stamer, Leppin, Möbius (76. Dreisow), Suljanovic, Heidel, Oppermann, Schäfer, Seidel

Kreveser SV: Bergmann – Rathke, Pieper (46. Döring), Rosenkranz, Thomsen, Rosenkranz, Engelfried, Pieper, Bittner (46. Nitzsche), Zimmermann, Wolligandt

Tore: 1:0 Moritz Oppermann (58.), 1:1 Christian Rosenkranz (88.), 1:2 Matti Nitzsche (90.+2), 1:3 Rudolph Paul Rosenkranz (90.+3); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Roger Schulze, Hauke Haakon Bederitzky; Zuschauer: 45