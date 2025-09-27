Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den Kreveser SV fuhr die SG Letzlingen / Potzehne am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Gardelegen/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen der SG Letzlingen / Potzehne und Kreveser SV. 42 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Letzlingen.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Letzlingen / Potzehne. Acht Minuten vor Schluss brachte Marcel Grabau den Gastgeber in Führung (82.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – Kreveser SV

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – M. Grabau, Mertens, Engler, M. Bock, A. Bock, L. Daries (87. C. Grabau), Krehl (69. Lamprecht), Schulze, A. R. Daries, Schlamann

Kreveser SV: Bergmann – Döring, Kiebach (90. Präbke), Zimmermann, Engelfried (46. Riemann), Nitzsche, Pieper, Pieper, Rosenkranz, Wolligandt (69. Rathke), Hannemann (65. Thomsen)

Tore: 1:0 Marcel Grabau (82.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Florian Pascal Neumann, Otto Wilhelm Neumann; Zuschauer: 42