Kein Punktgewinn für SG Letzlingen / Potzehne: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den Möringer Sportverein hinnehmen.

Eine knappe Schlappe steckt SG Letzlingen / Potzehne gegen Möringer Sportverein ein: 1:2

Gardelegen/MTU. Die SG Letzlingen / Potzehne und der Möringer Sportverein haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 1:2 (0:1).

Patrick Huch (Möringer Sportverein e.V.) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Möringerer konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Marcel Grabau der Torschütze (53.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

SG Letzlingen / Potzehne und Möringer Sportverein – 1:1 in Minute 53

15 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Paul Schönburg (Möringer) den Ball über die Linie bringen (60.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Gardeleger sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – Möringer Sportverein

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Bock, Engler, Krehl, Mertens, Pape, Grabau, Schulze, Lamprecht (54. F. Schlamann), M. Schlamann, Wiegmann

Möringer Sportverein: Bauer (70. Wittrien) – Huch, Rosentreter, Täger, Bünnig, Mayer (66. Schilling), Berr (87. Bade), Köppe, Hutsu, Kumpe, Schönburg

Tore: 0:1 Patrick Huch (31.), 1:1 Marcel Grabau (53.), 1:2 Paul Schönburg (60.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Niklas Stoye, Leonard Viohl; Zuschauer: 52