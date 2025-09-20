Für den 1. FC Lok Stendal II endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Medizin Uchtspringe mit 2:3 (1:1).

Stendal/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FC Lok Stendal II und der SV Medizin Uchtspringe ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:1).

Matvii Kovalov traf für den 1. FC Lok Stendal II in Spielminute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Zohrab Rostomyan den Ball ins Netz (22.).

1:1 Ausgleich im Spiel 1. FC Lok Stendal II gegen SV Medizin Uchtspringe – Minute 22

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Marcel Brinkmann/Uchtspringe (60.), gefolgt von Lorenz Balliet (1. FC Lok Stendal II) in Minute 81. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Robert Wojahn, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Uchtspringer Team den Sieg zu verschaffen (90.+4). Die Stendaler sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SV Medizin Uchtspringe

1. FC Lok Stendal II: Günther – Balliet, F. Handge (60. Henning), Kovalov, Friedebold (86. Merso Rasho), Becker (75. Dzhurylo), Pfeiffer, Schulze (46. Frötschner), Schreiber (55. Kliche), Konieczny, Matiiv

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann (39. Bosse) – Wolter, Schadow, Stoppa, Ziesmann, Pagels, Brinkmann (72. Wojahn), Rostomyan (86. Messal), Staykovski, Adam, Kölsch (56. Lübke)

Tore: 1:0 Matvii Kovalov (18.), 1:1 Zohrab Rostomyan (22.), 1:2 Marcel Brinkmann (60.), 2:2 Lorenz Balliet (81.), 2:3 Robert Wojahn (90.+4); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Norman Schütze, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 60