Für den SV 51 Langenapel endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Rossauer SV mit 1:2 (0:0).

Salzwedel/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Sascha Göpfert. Der Trainer von Langenapel musste seine Mannschaft bei einer 1:2 (0:0)-Niederlage gegen Rossau beobachten.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Moritz Noack (Rossauer SV) netzte dann spät in Spielminute 69 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Patrick Henel den Ball ins Netz (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

SV 51 Langenapel liegt 0:2 zurück – 74. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV 51 Langenapel kassierte einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Fabian Meyer den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für das Team aus Langenapel erlangte (90.). In Spielminute 92 handelte sich der SV 51 Langenapel noch eine Gelbe Karte ein. Der SV 51 Langenapel rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – Rossauer SV

SV 51 Langenapel: Scholze – Neuling, Peters, Bromann (65. Glaetzer), Stappenbeck (85. Pachur), Roloff (85. Kamga Kamno), Scheuner (59. Beneke), Meyer, Schulz, Steding, Roese (85. Osmy)

Rossauer SV: Benecke – Rieger, Baik (90. Wilhelm), Ziems, Henel, Noack, Schröder, Brünicke, Hannemann (66. Elling), Wallmann, Nowack

Tore: 0:1 Moritz Noack (69.), 0:2 Patrick Henel (74.), 1:2 Fabian Meyer (90.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Arian Noel Schütze, Maik Damm; Zuschauer: 102