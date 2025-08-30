Mit einer Niederlage für die SG Letzlingen / Potzehne endete der 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den Möringer Sportverein mit 1:2 (0:1).

Gardelegen/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich die SG Letzlingen / Potzehne und der Möringer Sportverein am Samstag 1:2 (0:1) getrennt.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Patrick Huch das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Gardeleger revanchieren: In Minute 53 wurde das Gegentor durch Marcel Grabau erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

15 Minuten nach der Pause konnte Paul Schönburg (Möringer) den Ball über die Linie bringen (60.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Gardeleger sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – Möringer Sportverein

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Bock, Wiegmann, Krehl, Pape, M. Schlamann, Engler, Lamprecht (54. F. Schlamann), Mertens, Schulze, Grabau

Möringer Sportverein: Bauer (70. Wittrien) – Mayer (66. Schilling), Köppe, Rosentreter, Huch, Hutsu, Berr (87. Bade), Schönburg, Kumpe, Bünnig, Täger

Tore: 0:1 Patrick Huch (31.), 1:1 Marcel Grabau (53.), 1:2 Paul Schönburg (60.); Zuschauer: 52