Dem SV Viktoria Uenglingen glückte es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, die SG Letzlingen / Potzehne mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 43 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 43 Besuchern auf dem Sportplatz Uenglingen geboten. Die Stendaler waren den Gästen aus Letzlingen / Potzehne mit 4:1 (2:1) souverän überlegen.

Gleich nach Anpfiff kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Christian Müller-Bollenhagen das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Jacob Engler den Ball ins Netz.

SV Viktoria Uenglingen Kopf an Kopf mit SG Letzlingen / Potzehne – 1:1 in Minute 34

John-Phillipp Hunnius traf für Uenglingen in Minute 45 und Christian Müller-Bollenhagen in Minute 87. Spielstand 3:1 für den SV Viktoria Uenglingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Hunnius, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 auszubauen (88.). In Spielminute 90 handelte sich der SV Viktoria Uenglingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Stendaler sicherten sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – SG Letzlingen / Potzehne

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – Pfeiffer, Arndt (67. Dräger), C. Ahrendt, Müller-Bollenhagen, B. Hunnius, D. Ahrendt, Bierstedt, Jandt, S. Hunnius, J. Hunnius

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Grabau, Bock, Daries, Bock, Mertens, Lamprecht, Schulze, Engler, Wiegmann

Tore: 1:0 Christian Müller-Bollenhagen (9.), 1:1 Jacob Engler (34.), 2:1 John-Phillipp Hunnius (45.+1), 3:1 Christian Müller-Bollenhagen (87.), 4:1 John-Phillipp Hunnius (88.); Zuschauer: 43