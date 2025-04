Der 1. FC Lok Stendal II erzielte am 20. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 45 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Letzlingen / Potzehne.

Stendal/MTU. Die 45 Besucher auf dem Sportplatz Osterburger Straße haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler schlugen die Gäste aus Letzlingen / Potzehne mit 3:0 (1:0) souverän.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Steffen Peters, als Jasin Barrie für Stendal traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor konnten die Stendaler in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Leon-Lucca Borkenhagen den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 20

1. FC Lok Stendal II in Minute 81 2:0 in Führung

Bereits fünf Minuten darauf konnte Lasse-Bo Lange (Stendal) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 3:0 verließen die Stendaler den Platz als Sieger. In Spielminute 90 handelte sich die SG Letzlingen / Potzehne noch eine Gelbe Karte ein. Der 1. FC Lok Stendal II sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SG Letzlingen / Potzehne

1. FC Lok Stendal II: Radomski – Friedebold, Becker, Klautzsch, Schulze, Frötschner (77. Henning), Barrie, Kliche (46. Lange), Sall, Borkenhagen, Elsner (77. Kusch)

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Mertens, Bock, Engler, Daries, Mertens (83. Matthies), Wiegmann, Saluck, Schlamann, Schulze, Bock

Tore: 1:0 Jasin Barrie (42.), 2:0 Leon-Lucca Borkenhagen (81.), 3:0 Lasse-Bo Lange (86.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Bernd Manecke, Klaus Reimer; Zuschauer: 45