Dem 1. FC Lok Stendal II glückte es am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den Möringer Sportverein mit 3:1 (0:0) zu besiegen. 96 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 96 Besuchern auf dem Sportplatz Osterburger Straße geboten. Die Stendaler setzten sich souverän mit 3:1 (0:0) gegen die Gäste aus Möringer durch.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Jan Reinecke (Seehausen) eine Gelbe Karte an die Stendaler (34.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Elias-Rene Friedebold (1. FC Lok Stendal II) netzte dann spät in Spielminute 68 ein und brachte den Gastgeber in Führung. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Möringer Sportverein steckte jetzt dreimal Gelb ein (70.). Die Stendaler waren aber noch nicht fertig: In Minute 85 wurde das zweite Tor durch Carl Klautzsch erzielt.

1. FC Lok Stendal II liegt in Minute 85 2:0 vorn

Es sah nicht gut aus für Möringer. Aber dann musste der 1. FC Lok Stendal II auch mal einstecken. Torwart Artem Meichuk konnte den Ball von Marvin Bade nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

Nach wenigen Momenten gelang es Jasin Barrie, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – Möringer Sportverein

1. FC Lok Stendal II: Meichuk – Schulze, Barrie, O. Handge (60. Mohamed), Borkenhagen (80. Schreiber), Friedebold, Klautzsch, Matiiv, F. Handge, Becker, Frötschner

Möringer Sportverein: Wittrien – Wendt, Hutsu, Schilling (62. Bade), Lauck, Eggert, Mayer (89. Kuschmider), Schönburg, Rosentreter, Kumpe, Dzierma (89. Drawehn)

Tore: 1:0 Elias-Rene Friedebold (68.), 2:0 Carl Klautzsch (85.), 2:1 Marvin Bade (87.), 3:1 Jasin Barrie (90.+2); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Marlon-Mathias Michael, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 96