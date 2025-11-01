Der 1. FC Lok Stendal II errang am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 96 Zuschauern einen klaren 3:1 (0:0)-Sieg gegen den Möringer Sportverein.

Stendal/MTU. Die 96 Besucher auf dem Sportplatz Osterburger Straße haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler besiegten die Gäste aus Möringer mit 3:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Jan Reinecke (Seehausen) eine Gelbe Karte an die Stendaler (34.). Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Steffen Peters, als Elias-Rene Friedebold für Stendal traf und in Spielminute 68 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Möringer Sportverein musste jetzt dreimal Gelb hinnehmen (70.). Die Stendaler waren aber noch nicht fertig: Fünf Minuten vor Spielende wurde das zweite Tor durch Carl Klautzsch erzielt.

1. FC Lok Stendal II baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 85

Es sah nicht gut aus für Möringer. Aber dann musste der 1. FC Lok Stendal II auch mal einstecken. Torwart Artem Meichuk konnte den Ball von Marvin Bade nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Jasin Barrie den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (90.+2). Damit war der Triumph der Stendaler gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – Möringer Sportverein

1. FC Lok Stendal II: Meichuk – Friedebold, Becker, Klautzsch, Schulze, O. Handge (60. Mohamed), F. Handge, Borkenhagen (80. Schreiber), Matiiv, Frötschner, Barrie

Möringer Sportverein: Wittrien – Eggert, Mayer (89. Kuschmider), Kumpe, Hutsu, Wendt, Dzierma (89. Drawehn), Lauck, Schilling (62. Bade), Rosentreter, Schönburg

Tore: 1:0 Elias-Rene Friedebold (68.), 2:0 Carl Klautzsch (85.), 2:1 Marvin Bade (87.), 3:1 Jasin Barrie (90.+2); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Marlon-Mathias Michael, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 96