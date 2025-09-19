Der Möringer Sportverein hatte am Freitag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den SSV 80 Gardelegen II mit 1:4 (0:2).

Stendal/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Dirksen Höft. Der Trainer von Möringer musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:2)-Niederlage gegen Gardelegen beobachten.

Es waren schon 31 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Beat Schilling für Gardelegen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Bennet Lenz den Ball ins Netz (37.).

Möringer Sportverein hinkt 0:2 hinterher – Minute 37

Es lief nicht gut für den Möringer Sportverein. In Minute 53 gelang es Spieler Nummer 10 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Beat Schilling traf für Gardelegen in Minute 66. Spielstand 3:1 für den SSV 80 Gardelegen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

In der Nachspielzeit nutzte der SSV 80 Gardelegen II noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Minute konnte Jonah Matti Osmers (Gardelegen) den Ball über die Linie bringen (90.+5). Mit 4:1 verließen die Gardeleger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SSV 80 Gardelegen II

Möringer Sportverein: Bauer – Mayer (74. L. Eggert), Täger, Huch, Siegert, A. Eggert (46. Kumpe), Rosentreter, Hutsu, Müller, Bade (46. Köppe), Berr (70. Dzierma)

SSV 80 Gardelegen II: Lindecke – Lemme (6. Giesecke), Kurpiers, Wulfänger, Lenz (86. Houssemeddine), Steindorf, Schilling (90. Reiner), Berezovskyi (72. Lübke), Bergener, Kuthe, Osmers

Tore: 0:1 Beat Schilling (31.), 0:2 Bennet Lenz (37.), 1:2 Chris Rosentreter (53.), 1:3 Beat Schilling (66.), 1:4 Jonah Matti Osmers (90.+5); Zuschauer: 91