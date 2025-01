Stendal/MTU. Mit einem Remis sind der 1. FC Lok Stendal II und der FSV Havelberg 1911 am Samstag vom Platz gegangen. 41 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Osterburger Straße.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Michael Damke (Gardelegen) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Stendaler (31., 31.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Felix Belling (1. FC Lok Stendal II) netzte in der 10. Minute der zweiten Spielhälfte (55.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Nur kurz darauf gelang es Toni Leppin, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Havelberger zu erlangen (58.). In Spielminute 86 handelte sich der FSV Havelberg 1911 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – FSV Havelberg 1911

1. FC Lok Stendal II: Baron – Kliche, Elsner, Barrie, Lange, Sall, Friedebold, Frötschner, Becker (21. Kusch), Schulze, Belling (81. Schreiber)

FSV Havelberg 1911: Sell – Suljanovic, Heidel, Palenga, Przyborowski (63. Doering), Leppin, Liebsch, Oppermann, Stamer, Sichkar (46. Seidel), Wollermann (73. Rosenfeldt)

Tore: 1:0 Felix Belling (55.), 1:1 Toni Leppin (58.); Schiedsrichter: Michael Damke (Gardelegen); Assistenten: Theo Ahlfeld, Oskar Müller; Zuschauer: 41