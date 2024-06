In der München Fußball-Arena findet das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland statt.

Frankfurt/Main - Wenige Stunden vor Beginn der Fußball-EM 2024 in Deutschland sind noch Resttickets erhältlich. Für einige Vorrundenspiele waren am Freitagnachmittag im Ticketportal der offiziellen Homepage noch vereinzelt Karten in den teureren Preissegmenten verfügbar. Die meisten Tickets lagen bei 400 Euro pro Karte. Es handelt sich dabei um sogenannte Prime Seats. Auch Tickets der Kategorie 1 (200 Euro) und der Kategorie 1 mit eingeschränkter Sicht (150 Euro) standen teilweise zur Verfügung.

Angeboten wurden Tickets für rund zehn Spiele in Stuttgart, Frankfurt, München, Düsseldorf und Hamburg. Spiele des deutschen Nationalteams waren nicht darunter. Die UEFA setzt bei dem Turnier auf ein digitales System, Papiertickets gibt es nicht mehr. Fans können über das Portal auch Karten wieder verkaufen, denn eigentlich gingen bereits Anfang Mai die letzten verfügbaren Restposten weg. Bei der WM in Katar 2022 hatte es ein ähnliches System gegeben. Auch hier waren wenige Tage vor Turnierbeginn noch Tickets für einige Spiele verfügbar.

Bei der ersten Verkaufsphase im vergangenen Herbst waren bei der Europäischen Fußball-Union „über 20 Millionen“ Anfragen eingegangen, wie es von der UEFA hieß. Da nur 1,2 Millionen Tickets zum Verkauf standen, gingen die meisten Fans leer aus. Nun ist für Interessierte kein Losglück mehr nötig. Wer die Tickets kurz entschlossen kaufen möchte, kann bei den verfügbaren Kontingenten zuschlagen.