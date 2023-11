Nyon - Die serbische Fußball-Nationalmannschaft muss im abschließenden Heimspiel in der EM-Qualifikation gegen Bulgarien am 19. November ohne eigene Fans auskommen.

Die Europäische Fußball-Union ordnete einen Zuschauer-Ausschluss wegen der rassistischen Vorfälle beim letzten Heimspiel gegen Montenegro (3:1) an. Außerdem ordnete die UEFA Geldstrafen wegen diverser Vergehen von insgesamt 89.250 Euro an. Serbien kämpft in Gruppe G noch um die EM-Teilnahme, derzeit liegt das Team auf dem zweiten Platz hinter Ungarn.