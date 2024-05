Run auf die Tickets: Im Video verrät DFB-Präsident Bernd Neuendorf, wie viele Eintrittskarten für die Fußball-EM hätten verkauft werden können und was er von der deutschen Nationalelf erwartet.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf (l.) freut sich, dass Julian Nagelsmann (M.) und Rudi Völler (r.) langfristig an den DFB gebunden werden konnten.

Halle/MZ. Der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Bernd Neuendorf, ist kurz vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft der Männer in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) hoffnungsfroh. „Wir spüren eine gewisse Euphorie und Vorfreude“, sagte Neuendorf der MZ. Was ihn zuversichtlich stimmt und warum er an ein zweites Sommermärchen glaubt, erläutert der 62-Jährige im Video-Interview mit MZ-Sportchef Fabian Wölfling.

Im Videointerview mit MZ-Sportchef Fabian Wölfling verrät DFB-Präsident Bernd Neuendorf, warum er an ein zweites Sommermärchen glaubt. (Kamera: Anna Lena Giesert)

Allein für das Eröffnungsspiel in München gegen Schottland hätte man rund zwei Millionen Tickets verkaufen können, so der Präsident. Das Stadion des FC Bayern fasst bei internationalen Spielen 70.000 Zuschauer. Zuletzt enttäuschte das DFB-Team bei drei großen Turnieren in Serie. Das soll sich aber bei der EM ändern, sagt Verbandschef Neuendorf.