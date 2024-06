St. Gallen - Die deutschen Gruppengegner bei der Fußball-Europameisterschaft haben sich eine Woche vor Turnierstart gut vorbereitet präsentiert. Mit einem respektablen 1:1 im Nachbarschaftsduell gegen starke Österreicher blieb die Schweiz auch im vierten Vorbereitungsspiel unbesiegt und rettete das Remis gegen die von Trainer Ralf Rangnick betreute österreichische Elf, in der von Beginn an acht aktuelle Bundesligaspieler aufliefen.

Dem Leipziger Christopher Baumgartner gelang dabei in der 5. Minute in St. Gallen das 1:0 für die Gäste. Baumgartner traf damit im fünften Länderspiel in Serie. Das gelang in Österreich zuletzt Hans Krankl 1976, wie der Datendienstleister Opta mitteilte. Die Schweizer, die im letzten Spiel der Gruppe A auf die DFB-Elf treffen, kamen durch den Mainzer Rechtsverteidiger Silvan Widmer zum 1:1 (26. Minute).

In Spiellaune präsentierte sich der zweite deutsche Gruppengegner Ungarn. Die Mannschaft des italienischen Trainers Marco Rossi bezwang am Samstag in Debrecen Israel mit 3:0 (3:0). Die Tore für den EM-Dritten von 1964 erzielten Bundesligaspieler Roland Sallai vom SC Freiburg (11.) sowie Barnabas Varga, dem ein Doppelschlag gelang (20./22.).