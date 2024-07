Unter Vicente del Bosque wurde Spanien Welt- und Europameister. Vor dem Viertelfinale gegen Deutschland hat der ehemalige Nationaltrainer keinen Zweifel am Halbfinaleinzug.

Berlin - Der ehemalige spanische Nationaltrainer Vicente del Bosque hat nach eigenem Bekunden keinen Zweifel an einem Sieg Spaniens gegen Deutschland im Viertelfinale der Fußball-EM.

„Spanien spielt schneller – und mit einem höheren Rhythmus als Deutschland. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir weiterkommen“, sagte der 73-Jährige in einem Interview der „Sport Bild“. Die Nationalmannschaften der beiden dreifachen Europameister treffen am Freitag in Stuttgart (18.00 Uhr) im Viertelfinale aufeinander.

„Ich möchte nicht respektlos sein, und wir müssen auch bescheiden

bleiben. Aber: Ich sehe Spanien grundsätzlich in vielen Belangen besser, auch wenn Deutschland in der Offensive - speziell mit Musiala - stark spielt“, sagte del Bosque, der Spanien 2010 zum WM-Titel und 2012 zum EM-Sieg geführt hatte. „Wir sind Top-Favorit, ich habe keine Zweifel, dass wir gewinnen. In der Offensive und Defensive stimmt einfach alles.“