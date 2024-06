Madrid - Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente hat Pau Cubarsí, Aleix García und Marcos Llorente aus dem vorläufigen Aufgebot für die Fußball-EM in Deutschland gestrichen. Vor dem Testspiel gegen Nordirland nominierte der 62-Jährige seinen endgültigen 26-köpfigen Kader ohne das 17 Jahre alte Toptalent vom FC Barcelona sowie die beiden Mittelfeldspieler vom FC Girona und von Atlético Madrid. Die Entscheidung gegen Cubarsí kam etwas überraschend, da der Jungprofi bereits zur Barcelonas Stammelf zählt.

Im Aufgebot stehen in Alejandro Grimaldo von Bayer Leverkusen und Dani Olmo von RB Leipzig wie erwartet zwei Bundesliga-Profis. Vom Champions-League-Sieger Real Madrid sind die Routiniers Nacho, Dani Carvajal und Joselu dabei. Präsentiert wurden die Namen der EM-Teilnehmer von Angehörigen der Spieler in einem Video mit dem spanischen Tennis-Helden Rafael Nadal.

Der dreifache Europameister landet am Sonntagabend in Stuttgart und hat sein Quartier in Donaueschingen. In der Gruppe B trifft der Turniermitfavorit in Berlin auf Kroatien (15. Juni), in Gelsenkirchen auf Italien (20., Juni) und in Düsseldorf auf Albanien (24. Juni).