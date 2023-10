Baku - Die Anreise zum EM-Qualifikationsspiel in Aserbaidschan ist für Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick holprig gewesen. Der Deutsche und sein Landsmann, Co-Trainer Peter Perchtold, mussten wegen Problemen mit dem Visum fast vier Stunden am Flughafen in Baku verweilen.

Laut Angaben des österreichischen Verbands waren die Visaprobleme erst dann gelöst. Davor sei auch der Fußball-Verband von Aserbaidschan eingeschaltet worden und habe unterstützend eingegriffen. Laut „Kronen Zeitung“ war Rangnick im Visumsantrag fälschlicherweise als Österreicher bezeichnet worden.

Österreich bestreitet am Montagabend (18.00 Uhr MESZ) im Tofiq-Bahramov-Stadion in Baku sein vorletztes Spiel der EM-Qualifikation. Mit einem Sieg wäre das Rangnick-Team für die EM 2024 in Deutschland qualifiziert.