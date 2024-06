Harsewinkel - Die Spannung steigt bei den Portugiesen - erst recht nach dem stimmungsvollen EM-Auftakt durch Gastgeber Deutschland.

Das 5:1 gegen die Schotten hatte sich der Mitfavorit um Superstar Cristiano Ronaldo gemeinsam im EM-Quartier bei Marienfelde angeschaut, berichtete Abwehrspieler Diogo Dalot bei einer Pressekonferenz. „Wir konnten auch die Atmosphäre schon ein bisschen genießen. Das erste Spiel hat Spaß gemacht anzuschauen“, sagte der 25-Jährige von Manchester United.

„Du willst loslegen, du willst spielen“

Die Portugiesen müssen sich bis zu ihrem ersten Spiel bei der EM-Endrunde in Deutschland noch ein wenig gedulden. Sie sind als Letzte dran: Am Dienstagabend geht es um 21.00 Uhr gegen Tschechien. „Wenn du eines der letzten Teams bist, das einsteigt, ist die Angst ein bisschen größer, du willst loslegen, du willst spielen. Aber wir sind eigentlich sehr ruhig“, betonte Dalot: „Wenn unsere Zeit kommt, werden wir bereit sein.“ Bis dahin wollen sie sich weitere Spiele der potenziellen Konkurrenz in der K.o.-Runde anschauen.

Neben den Tschechen sind die Türkei am 22. Juni in Dortmund und Georgien am 26. Juni in Gelsenkirchen die weiteren Gegner Portugals in der Gruppe F bei Ronaldos Rekord-Turnier. Der 39-Jährige steht vor seiner sechsten EM-Teilnahme, er war schon beim Finaleinzug vor 20 Jahren in der Heimat mit dabei. 2016 holte er mit Portugal den EM-Titel.