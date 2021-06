Portugals Eder über Ronaldo: „Guter Kamerad“

Budapest - Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo wird nach Einschätzung seines früheres Nationalmannschaftskollegen Eder von weiten Teilen der Öffentlichkeit verzerrt wahrgenommen.

„Die Leute haben ein Image von Ronaldo, das nicht stimmt“, meinte der Siegtorschütze der Portugiesen im EM-Endspiel 2016 gegen Frankreich (1:0) im Interview der „Süddeutschen Zeitung“ auf die Frage, ob Cristiano Ronaldo (36) so egozentrisch sei, wie es viele glauben würden.

„Dass ein Spieler konzentriert ist und Ziele hat, ist normal. Ich frage mich oft, wie ich mich verhalten würde, wenn ich einer der Besten der Welt wäre, wenn der ganze Druck auf mir lasten würde. Das ist nicht so einfach, das müssen die Leute verstehen“, erläuterte Eder (33), der aktuell vereinslos ist. „Ich finde, Ronaldo hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er sogar ein guter Kamerad ist. Die Rede, die er nach dem Finale 2016 in der Kabine hielt, war überragend. Er sagte, dass es der wichtigste aller Titel sei, die er je errungen habe. Und er hatte damals schon so viele Titel gewonnen, dass man sie gar nicht zählen konnte.“

Der Titelverteidiger spielt am 15. Juni (18.00 Uhr) in Budapest gegen Ungarn. Vier Tage später (18.00 Uhr) ist Deutschland in München Gegner. Abschließend treffen Ronaldo & Co. am 23. Juni (21.00 Uhr) in Gruppe F erneut in Budapest auf Weltmeister Frankreich.