Joshua Zirkzee wirbelt einst in der Jugend des FC Bayern, in dieser Saison schafft er mit Bologna die Champions-League-Teilnahme. Nun erfüllt sich doch noch sein EM-Traum.

Wolfsburg - Der frühere Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee wurde kurz vor dem Beginn der Fußball-Europameisterschaft in das niederländische Aufgebot nachnominiert. Der Angreifer des FC Bologna soll am Donnerstag zum Oranje-Team in Wolfsburg stoßen, wie der niederländische Verband KNVB mitteilte.

Die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman hatte jüngst Frenkie de Jong und Teun Koopmeiners wegen Verletzungen aus dem Kader streichen müssen. Der Dortmunder Ian Maatsen wurde bereits nachnominiert, mit Zirkzee umfasst der Kader wieder 26 Spieler. Der 23-Jährige war einst in der Bayern-Jugend ausgebildet worden, bei den Profis hatte er sich aber nicht durchsetzen können. Im Sommer 2022 wechselte Zirkzee schließlich nach Bologna, wo er in dieser Saison elf Tore in der Serie A erzielte und sich mit dem Club für die Champions League qualifizierte.

Niederlande, der Europameister von 1988, trifft am Sonntag im ersten Gruppenspiel in Hamburg auf Polen, weitere Gegner sind Österreich und Vize-Weltmeister Frankreich.