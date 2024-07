Herzogenaurach - Manuel Neuer glaubt fest an die Fortsetzung der EM-Reise mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem anstehenden Viertelfinale gegen Spanien. „Wir sind schon längere Zeit reif für den EM-Titel. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn das letzte Puzzleteil eingesetzt wird. Wir werden alles reinwerfen, um erfolgreich zu sein“, sagte der Nationaltorwart im DFB-Quartier in Herzogenaurach in einem Interview bei MagentaTV.

Vor dem Duell mit dem dreimaligen Europameister am Freitag in Stuttgart warnte Neuer allerdings auch vor den im Turnierverlauf noch unbesiegten Spaniern. „Sie wissen, wie sie sich im letzten Drittel verhalten müssen, lassen den Ball gut laufen und sind alle abschlussstark. Da gilt es, dass wir ihnen nicht zu viele Räume geben und sie nicht schießen lassen“, sagte der 38-Jährige.

DFB-Team will EM-Euphorie weiter schüren

Es sei wichtig, defensiv stabil zu stehen und die offensiven Stärken auszuspielen. „Wenn wir die in die Spur bringen, sind wir immer in der Lage, Tore zu erzielen. Das hat man in den vergangenen Spielen gesehen“, sagte der Schlussmann des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München.

Er selbst sei nach leichten Knieproblemen zu Turnierbeginn fit und bereit für die kommenden Aufgaben. „Ich fühle mich wohl und freue mich auf jedes Spiel, das wir haben. Ich hoffe, es werden noch viele“, sagte Neuer und fügte mit Blick auf die Stimmung im Land hinzu: „Wir erhoffen uns alle viel von diesem Sommer und arbeiten weiter hart daran, dass die Euphorie noch weitergetragen werden kann.“