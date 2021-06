Hernandez-Verletzung: Frankreich erwägt System-Umstellung

Bukarest (dpa) - Unter anderem wegen des wahrscheinlichen Ausfalls von Bayern-Profi Lucas Hernandez erwägt Fußball-Weltmeister Frankreich vor dem Achtelfinale gegen die Schweiz am Montag (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) eine System-Umstellung.

Dies verriet Innenverteidiger Raphaël Varane. Demnach hat Trainer Didier Deschamps mit der Mannschaft schon über die Möglichkeit einer Dreier- statt Vierer-Abwehrkette gesprochen. In Hernandez und Lucas Digne dürften beide gelernten Linksverteidiger ausfallen.

„Der Trainer ist immer offen für solche Diskussionen. Und wir können verschiedene Systeme spielen“, sagte der für Real Madrid spielende Varane dem Sender „Telefoot“: „Er holt sich dabei gerne das Feedback der Spieler ein. Er will, dass wir uns auf dem Platz wohl fühlen.“

Laut französischen Medien hat Deschamps das neue System am Samstag auch schon trainieren lassen. Der Trainer selbst lobte derweil Mittelfeldspieler Adrien Rabiot, den er beim 2:2 gegen Portugal in den letzten 40 Minuten auf der ungewohnten Position spielen ließ. Auch Innenverteidiger Presnel Kimpembe von Paris Saint-Germain hatte öffentlich angeboten, als Linksverteidiger auszuhelfen.

Derweil berichtete Varane, dass es Hernandez nach seiner in der Vorbereitung erlittenen Knieverletzung besser gehe. „Er war am Samstag bei uns.“ Er glaube, dass der Bundesliga-Profi in einem möglichen Viertelfinale „wieder zu hundert Prozent fit sein wird“.