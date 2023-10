Die erste Phase ist beendet, für 1,2 Millionen Tickets für die Fußball-EM 2024 ging ein Vielfaches mehr an Bewerbungen ein. Doch bis zum Turnierstart gibt es weitere Chancen, an Karten zu kommen.

Die erste Ticketphase endete am Donnerstag. Bis spätestens 14. November will die UEFA die Bewerber über den möglichen Erfolg informieren.

Berlin - Wer die erste Bewerbungsphase für Tickets für die Fußball-EM 2024 in Deutschland verpasst hat, muss sich nicht allzu sehr sorgen. Es gibt weitere Chancen, sich für Eintrittskarten für das Turnier im kommenden Sommer (14. Juni bis 14. Juli) zu bewerben.

Das nächste Fenster beginnt allerdings erst nach der Auslosung am 2. Dezember in Hamburg. Dann wird klar sein, an welchen Tagen und in welchen Stadien Topteams wie England, Spanien oder Frankreich ihre EM-Vorrundenspiele absolvieren. Und auch, welche Gegner Deutschland erwartet.

Die erste Ticketphase endete am Donnerstag. Bis spätestens 14. November will die UEFA die Bewerber über den möglichen Erfolg informieren.

Nachdem die 21 bis dahin feststehenden Teilnehmer auf die insgesamt sechs Gruppen verteilt sind, soll es eine weitere Bewerbungsphase mit rund einer Million Karten geben. Diese richtet sich vor allem an Fans der qualifizierten Teams, die sich nun auf Tickets für ihre Mannschaften bewerben können. Bewerbungen können vom 2. Dezember an bei der UEFA eingereicht werden, zwei Tage später über die Nationalverbände der qualifizierten Teams.

Im März 2024 wird das Feld über drei Playoff-Turniere auf Basis der Tabellen in der Nations League komplettiert. Nur die drei Sieger der Turniere mit jeweils Halbfinale und Finale lösen das EM-Ticket. Es folgt im März und April eine weitere Phase, in der vorrangig Anhänger der drei Playoff-Qualifikanten Tickets abnehmen können. Kurz vor dem Turnier sowie im Turnierverlauf für die K.o.-Runde ist ein sogenannter Last-Minute-Verkauf geplant. Wie schon bei der WM 2022 in Katar wird es keine Papiertickets geben. Die UEFA setzt auf ein ausschließlich digitales Konzept.