Der letzte EM-Test am Montagabend war ein Schock für viele polnische Fans. Superstar Lewandowski und sein Sturmpartner mussten verletzt vom Platz. So schlimm wie befürchtet ist es aber offenbar nicht.

Warschau - Die EM-Teilnahme des polnischen Stürmerstars Robert Lewandowski ist offenbar nicht in Gefahr. Der frühere Torjäger des FC Bayern München musste beim 2:1-Sieg im letzten Testspiel gegen die Türkei schon in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden.

Polens Trainer Michal Probierz gab in der Nacht jedoch eine vorsichtige Entwarnung: „Robert hat nur eine leichte Verletzung und wir hoffen, dass es keine Probleme gibt“, sagte der frühere Zweitliga-Profi von Bayer Uerdingen und Wattenscheid 09.

Die Polen werden vor ihrem ersten EM-Spiel am Sonntag in Hamburg gegen die Niederlande (15.00 Uhr/RTL und MagentaTV) von großen Verletzungssorgen geplagt. Deutlich ernster als bei Barcelona-Star Lewandowski ist die Situation offenbar bei seinem Sturmpartner Karol Swiderski von Hellas Verona. Der 27-Jährige war am Montagabend beim Torjubel über seinen Treffer zum 1:0 gegen die Türken umgeknickt und musste ebenfalls schon früh vom Platz. „Karol hat sich den Knöchel verstaucht“, sagte Probierz. „Wie die Situation genau ist, werden wir erst nach weiteren Tests sehen. Im Moment glaube ich aber nicht, dass ich noch einen anderen Spieler nachnominieren werde.“