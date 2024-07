1:1 nach 90 Spielminuten im packenden deutschen Viertelfinale gegen Spanien. Dramatische Endphase mit Tor für Deutschland in der 89. Minute. In der Verlängerung dann das späte Aus durch ein Kopfball-Tor von Merino.

Stuttgart - Seit 18 Uhr kämpft das DFB-Team für Deutschland um den Einzug in das Halbfinale der Heim-EM. Kein leichtes Unterfangen gegen diese starken Spanier, die in der zweiten Halbzeit durch ein Tor von Dani Omo mit 1:0 (52.) in Führung gehen konnten.

Nationaltrainer Julian Nagelsmann setzte ab der 70. Minute dann auf geballte Offensive. Abwehrspieler Tah musste für Thomas den Platz räumen. Und die Offensivbemühungen wurden belohnt. Florian Wirtz traf kurz vor Ende der regulären Spielzeit zum 1:1.

Also ging es in die 30-minütige Verlängerung. Spanien investierte zunächst wieder mehr und kam jedoch nur zu einem gefährlichen Abschluss in der 103. Minute. Fast im Gegenzug kam erneut Wirtz an der Strafraumgrenze zum Abschluss, der Ball rollte aber knapp am Pfosten vorbei ins Aus.

Strittige Situation dann 107. Spielminute. Ein Spanier bekommt den Schuss von Musiala die Hand. Das Stadion fordert Elfmeter, doch der Schiri lässt ohne Check weiterlaufen.

In den letzten Minuten dann viele Unterbrechungen. Beide Teams haben alle Kräfte verbraucht. Auch Kroos wird von Krämpfen geplagt. Füllkrug wirft sich am Elfmeterpunkt in eine Flanke doch sein Kopfball lenkt der spanische Keeper mit den Fingerspitzen um den Pfosten. Alles läuft nun auf ein Elfmeterschießen hinaus. Doch es kommt anders. Eine Minute vor Ende der Verlängerung, in der 119. Minute, trifft Merino zum 2:1 für Spanien. Das Ende der deutschen Titel-Träume.

Die deutsche Aufstellung gegen Spanien

1 Neuer - 6 Kimmich, 2 Rüdiger, 4 Tah, 3 Raum - 25 Can, 8 Kroos - 19 Sane, 21 Gündogan, 10 Musiala - 7 Havertz. - Trainer: Nagelsmann

Torfolge: 1:0 Olmo (52.), 1:1 Wirtz (88.)

Nagelsmann hatte im Vergleich zur Partie gegen Dänemark im Achtelfinale zwei Änderungen an der Startelf vorgenommen. Jonathan Tah (28) kehrte in die Abwehrreihe zurück, Nico Schlotterbeck (24) musste dafür auf die Bank. Zudem spielte BVB-Kapitän Emre Can (30) statt Robert Andrich (29), der kam dann in Hälfte für Can.

Für Can habe dessen Schnelligkeit gesprochen, erläuterte Nagelsmann kurz vor dem Anpfiff bei MagentaTV. «Er ist mit einer der schnellsten Spieler im Kader», sagte Nagelsmann, der nicht von einem «Paradigmenwechsel» sprechen wollte. «Wir haben 13 Spieler nominiert, die mehr Spielzeit bekommen als die anderen», sagte Nagelsmann.

Jonathan Tah kehrte nach seiner Gelb-Sperre ins Abwehrzentrum zurück. David Raum beginnt wieder als linker Verteidiger und soll den erst 16 Jahre alten spanischen Jungstar Lamine Yamal stoppen.

Das DFB-Team wurd wieder angeführt von Kapitän Ilkay Gündogan. Für den 34-jährigen Toni Kroos wäre es bei einem deutschen Ausscheiden das letzte Fußballspiel seiner Karriere. Die spanische Mannschaft beginnt mit der eingespielten Top-Elf ohne den Leipziger Dani Olmo.

«Wir werden uns nicht verstecken, sondern aktiv verteidigen», sagte Nagelsmann. «Ich glaube, dass wir auf keiner Position schlechter besetzt sind, wir sind absolut auf Augenhöhe.»