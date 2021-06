Einzelkritik: Leroy Sane fällt in schwachem DFB-Team noch einmal ab

München - Glück gehabt! Super-Joker Leon Goretzka hat die deutsche Nationalmannschaft in einem nervenzerfetzenden Zitterspiel doch noch ins EM-Achtelfinale geführt. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw erkämpfte bei widrigstem Fritz-Walter-Wetter gegen Ungarn nach zweimaligem Rückstand ein 2:2 (0:1), das mit Ach und Krach für den zweiten Platz und den Sprung in die K.o.-Runde reichte. Nun geht es am Dienstag in Wembley ins Kracherduell der alten Rivalen gegen England. Die Spieler in der Einzelkritik.

Manuel Neuer: Erneut ein undankbares Spiel für den Kapitän mit seiner Regenbogenbinde. Bei den Gegentoren ohne Chance, insgesamt wenig geprüft. - Note: 3

Matthias Ginter: Eine ungewohnt fahrige Vorstellung von Mr. Zuverlässig. Beim Gegentor stimmte die Absprache mit Hummels nicht. Seine zahlreichen Flanken aus dem Halbfeld sorgten für keine Gefahr. Vergab zudem eine große Chance zum Ausgleich (21.). - Note: 5

Mats Hummels: Eine Vorstellung mit Licht und Schatten. Verlor beim Gegentreffer Szalai aus den Augen. Ansonsten eine aufmerksame Partie. Hatte Pech mit einem Kopfball an die Latte. Bereite per Kopf den Ausgleich vor. - Note: 4

Antonio Rüdiger: War bei einigen Kontern der Ungarn in Laufduellen gefordert. Leistete sich keine größeren Fehler. - Note: 4

Joshua Kimmich: Hatte die erste Chance des Spiels (4.). Agierte auf der rechten Außenbahn weit vorne. Hatte einen schweren Stand, wurde oft gefoult. Rückte nach der Pause in die Mitte. - Note: 4

Ilkay Gündogan: Bekam das Spiel im Zentrum nicht unter Kontrolle. Leistete sich einige Ballverluste. Seine Pässe sorgten für keine Gefahr. Wurde nach knapp einer Stunde folgerichtig ausgewechselt. - Note: 5

Toni Kroos: Wie Gündogan mit vielen Ballkontakten, aber ebenso wirkungslos. Schaffte es nicht, dem deutschen Spiel Struktur zu verleihen Ließ beim Gegentor Flankengeber Sallai zu viel Raum. - Note: 5

Robin Gosens: Knüpfte nicht an seinen Galaauftritt gegen Portugal an. Es wirkte sich für ihn zudem negativ aus, dass das deutsche Spiel meist über die rechte Seite lief. Ohne gelungene Aktion. - Note: 5

Leroy Sane: Ersetzte Thomas Müller. Sein Engagement stimmte anfangs, er erkämpfte sich einige Bälle. Offensiv kam von ihm aber danach viel zu wenig. Wurde nach einer Ecke ins Niemandsland ausgepfiffen. Sah beim zweiten Gegentor ganz schlecht aus. - Note: 5,5

Kai Havertz: Gegen Portugal bärenstark, diesmal tat er sich schwer. Fand kaum Räume, im Abschluss zudem überhastet. Zeigte auch ungewohnte technische Probleme, stand beim Ausgleich aber richtig. Ging danach runter. - Note: 4

Serge Gnabry: Begann ordentlich, baute aber auch schnell ab. Auch der Münchner tat sich gegen die tief stehenden Gäste schwer. Musste seinen Platz Mitte der zweiten Halbzeit räumen. - Note: 4,5

Leon Goretzka: Kam in der 58. Minute für Gündogan. Traf mit Wille zum 2:2. - Note: 3

Thomas Müller: Der angeschlagene Antreiber kam direkt nach dem Ausgleich aufs Feld. - ohne Note

Timo Werner: Ersetzte Gnabry. Hatte es aber auch schwer, seine Schnelligkeit einzusetzen. - ohne Note

Kevin Volland: Kam in der Schlussphase für Ginter. - ohne Note

Jamal Musiala: Der EM-Debütant ersetzte Gosens und leitete das 2:2 ein. - ohne Note (sid)