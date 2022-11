Drei Bundesliga-Profis im dänischen Kader

Kopenhagen - Der EM-Halbfinalist Dänemark wird mit mindestens drei Bundesliga-Profis zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar reisen. Nationaltrainer Kasper Hjulmand berief den Torwart Oliver Christensen (Hertha BSC) sowie die Offensivspieler Jesper Lindström (Eintracht Frankfurt) und Jonas Wind (VfL Wolfsburg) in sein vorläufiges 21 Spieler umfassendes Aufgebot für das am 20. November beginnende Turnier.

Bekanntester Spieler des Kaders ist Mittelfeld-Star Christian Eriksen, der bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr auf dem Spielfeld zusammenbrach. Seit seiner Genesung und der Einsetzung eines Herzschrittmachers spielt der 30-Jährige aber wieder für die Nationalmannschaft und seit diesem Sommer auch für den englischen Rekordmeister Manchester United.

Hjulmand ließ bei seiner Team-Präsentation fünf Plätze im WM-Kader offen. „Viele unserer Spieler haben mit ihren Clubs noch zwei Spiele“, erklärte der frühere Trainer des FSV Mainz 05. Er werde seine Liste bis zur nächsten Woche schließen. Die früheren Bundesliga-Profis Simon Kjaer (AC Mailand), Andreas Christensen (FC Barcelona), Pierre Emile Hojbjerg (Tottenham Hotspur) und Thomas Delaney (FC Sevilla) sind bei der WM aber definitiv dabei. Die Dänen treffen in der Vorrunde auf Tunesien, Weltmeister Frankreich und Australien.