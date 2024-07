Nach weniger als einer Minute geht die Türkei im EM-Achtelfinale gegen Österreich in Führung. Es ist ein historisches Tor.

Demirals EM-Rekord: Schnellstes Tor in einem K.-o.-Spiel

Leipzig - Der Türke Merih Demiral hat einen EM-Rekord aufgestellt. Sein Treffer zum 1:0 im Achtelfinale gegen Österreich war nach 57 Sekunden das früheste Tor, das jemals in der K.-o.-Runde einer Fußball-Europameisterschaft erzielt wurde. Das gab die Europäische Fußball-Union UEFA am Abend bekannt. Der 26 Jahre alte Abwehrspieler vom saudischen Club Al-Ahli traf im Leipziger Stadion schon in der ersten Minute nach einem Eckball.

Gleich am zweiten Tag dieses Turniers war bereits das schnellste Tor überhaupt in der EM-Geschichte gefallen: Der Albaner Nedim Bajrami schoss bei der 1:2-Niederlage gegen Italien das 1:0 nach 22 Sekunden.