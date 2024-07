Bericht: König Felipe will nach Finale in spanische Kabine

König Felipe VI. will nach dem Finale einem Bericht zufolge - egal wie es ausgeht - zu den Spielern in die Kabine.

Berlin - König Felipe VI. will nach dem Finale in die Kabine der spanischen Fußball-Nationalmannschaft - egal, wie die Partie an diesem Abend (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV) in Berlin ausgeht. Der 56-Jährige habe diesen Wunsch dem Verband mitgeteilt, berichtete die spanische Sportzeitung „As“.

„As“: Auch der König ist begeistert von Spaniens Mannschaft

Am liebsten würde der König natürlich den Spielern um Wunder-Teenager Lamine Yamal wie schon nach dem Gruppenspiel gegen Italien gratulierten, dass die Furia Roja vor den Augen Felipes 1:0 gewonnen hatte. Er wolle den Spielern für ihre Bemühungen und die Begeisterung danken, die sie im ganzen Land entfacht hätten, schrieb „As“ vor dem neuerlichen Besuch. Der König selbst sei auch begeistert von der Mannschaft.

Neben König Felipe VI. wollen unter anderem aus Spanien auch Regierungspräsident Pedro Sánchez sowie Sportministerin Pilar Alegría zum Spiel anreisen, berichtete „As“. Aus dem britischen Königshaus hat sich Prinz William angesagt.