Blankenhain - Zwei Tage vor dem EM-Finale haben englische Fans für eine gerne in Kauf genommene Verzögerung im Rahmenprogramm der Three Lions gesorgt. Weil zahlreiche Anhänger vor dem Mediencenter in Blankenhain Autogramme und Fotos mit ihren Stars wollten, dauerte es mit den fixierten Pressekonferenz- und Interview-Terminen etwas länger als geplant.

Kapitän Harry Kane und seine Kollegen standen gerne für Fotos zur Verfügung. Das Finale steigt am Sonntag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Berlin gegen Spanien.

Im bisherigen Turnierverlauf hatten die Profis der Three Lions die Ruhe und Abgeschiedenheit in dem kleinen Ort in Thüringen genossen. Englands Fans kamen zwar in Scharen, aber hauptsächlich in die bisherigen Spielorte Gelsenkirchen, Frankfurt, Köln, Düsseldorf und Dortmund. Vor dem Endspiel war die Begeisterung so groß, dass sich einige auch nach Blankenhain aufmachten.

Auf dem Pressepodium saß dann zwei Tage vor dem Endspiel Halbfinal-Matchwinner Ollie Watkins. „Ich habe heute Morgen beim Frühstück mit Harry Kane gesprochen. Ich versuche, all diese Momente aufzusaugen, da sie nicht allzu oft vorkommen“, sagte Watkins über die turbulenten vergangenen Tage. Nach dem Spiel in Dortmund sei man schnell ins Hotel zurückgekehrt. „Unser Fokus liegt nun auf dem Endspiel. Wir sind wie in einer kleinen Blase hier“, sagte Watkins. Am Samstag geht es für England nach dem Abschlusstraining in den Finalort.