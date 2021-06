Alle Corona-Tests bei Portugal vor EM-Generalprobe negativ

Lissabon (dpa) - Die Corona-Tests der Portugiesen vor ihrer EM-Generalprobe gegen Israel am heutigen Mittwochabend (20.45 Uhr) in Lissabon sind alle negativ ausgefallen. Dies berichtete der nationale Fußball-Verband FPF wenige Stunden vor dem Anstoß der Partie.

Die Proben seien tags zuvor entnommen worden. Alle Tests bei Spielern, Trainern und sonstigen Delegationsmitgliedern seien negativ ausgefallen.

Rund um die Mannschaft von Superstar Cristiano Ronaldo & Co. hatte es zuvor Unruhe gegeben, nachdem zunächst bei Spaniens Nationalmannschaftskapitän Sergio Busquets ein positiver Corona-Befund festgestellt worden war. Der deutsche EM-Gruppengegner Portugal hatte sich am Freitag in einem Testspiel in Madrid 0:0 von den Iberern getrennt.

Fast die gesamte portugiesische EM-Delegation ist gegen das Coronavirus geimpft. Der Titelverteidiger startet am Dienstag (18.00 Uhr) in Budapest gegen Ungarn in die Endrunde. Vier Tage später (18.00 Uhr) ist Deutschland in München Gegner der Portugiesen. Abschließend treffen Cristiano Ronaldo & Co. am 23. Juni (21.00 Uhr) in Gruppe F erneut in Budapest auf Weltmeister Frankreich.