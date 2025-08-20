Der Tennis Borussia Berlin U19 gelang es am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost, den VFC Plauen mit 5:3 (0:3) zu besiegen. 50 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Berlin/MTU. Nach haben sich die Tennis Borussia Berlin U19 und der VFC Plauen am Samstag 5:3 (0:3) getrennt. Im Spiel zwischen Berlin und Plauen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 5:3 (0:3)-Sieg für die Gastgeber.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Berliner Gastgeber bereit: 21 Minuten nach Spielbeginn lenkte Spieler Nummer 18 den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Plauenern unerwartet die Führung. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Spieler Nummer 21 den Ball ins Netz (31.).

Tennis Borussia Berlin U19 liegt 0:2 im Rückstand – Minute 31

Berlin war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 2 schoss und traf (43.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 39 Minuten legte das Team von Norman Zschach nach und netzte vier weitere Male ein (56, 68, 78, 82). Spielstand 4:3 für die Tennis Borussia Berlin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 15

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Spieler Nummer 8, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:3 zu erweitern (88.). Die Tennis Borussia Berlin U19 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Tennis Borussia Berlin U19 – VFC Plauen

Tennis Borussia Berlin U19: –

VFC Plauen: Teufel – Koumpous (86. Kolomiiets), Schulz, (61. Tiepner), Liebig, Petzold, Wunderlich (71. Gönül), Langer, Tauscher

Tore: 0:1 (21.), 0:2 (31.), 0:3 (43.), 1:3 (56.), 2:3 (68.), 3:3 (78.), 4:3 (82.), 5:3 (88.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Frank Tallner, Furkan Kilic; Zuschauer: 50