Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von BFC Preussen und FC Hertha 03 am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost.

Berlin/MTU. Mit einem Gleichstand sind der BFC Preussen und der FC Hertha 03 am Samstag vom Platz gegangen. 93 Zuschauer sahen das Spiel im Preussen-Stadion NR1.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Bela Wiethüchter (Berlin) eine Gelbe Karte an die Berliner (45.). Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Vincent Bayindir mit einem Strafstoß für Hertha traf und vier Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (49.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 1

1:1 Ausgleich im Spiel BFC Preussen gegen FC Hertha 03 – Minute 63

In Minute 63 fiel das letzte Tor der Partie. 18 Minuten nach Anpfiff gelang es Baran Daskan, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Berliner zu erlangen (63.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Hertha 03 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom BFC Preussen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der BFC Preussen rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – FC Hertha 03

BFC Preussen: Saatci – Klemme (56. Yildirim), Isik (56. Dworzynski), Maleca (85. Westmark), (56. Dagdemir), Peter, Xydias, Taskiran, Daskan, Klimpke, Rehberg

FC Hertha 03: Kiwus – Weber, Kirakos (60. Steinrücken), Bunger, Kozian, Almugheer (60. Meki), Schultze (66. Sylla), Sperling, Dögenci, Bayindir, Van-Dunem (79. Baba)

Tore: 0:1 Vincent Bayindir (49.), 1:1 Baran Daskan (63.); Schiedsrichter: Bela Wiethüchter (Berlin); Assistenten: Marius Dietz, Jacob Slotta; Zuschauer: 93