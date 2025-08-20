Ergebnis 14. Spieltag Knapper Sieg: VFC Plauen gewinnt 3:2 gegen FC Mecklenburg Schwerin U19
Der VFC Plauen errang am 14. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen den FC Mecklenburg Schwerin U19.
Plauen/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der VFC Plauen und der FC Mecklenburg Schwerin U19 am Samstag 3:2 (1:1) getrennt.
Spieler Nummer 2 traf für den VFC Plauen in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Doch die Schweriner gaben sich nicht so leicht geschlagen: Eine Minute vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Carlos Hartig erzielt.
VFC Plauen Kopf an Kopf mit FC Mecklenburg Schwerin U19 – 1:1 in Minute 44
In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Maximilian Ibisevic/Plauen (71.), gefolgt von David Langer (VFC Plauen) in Minute 76. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 12.00 Uhr
- Austragungsort: Plauen
- Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost
- Spieltag: 14
Am Ende der Partie sollte es dem FC Mecklenburg Schwerin U19 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Andrii Shalabai den Ball über die Torlinie bugsierte (90.+3). Den Vorsprung der Gegner konnten die Schweriner aber nicht mehr wettmachen. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.
Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Mecklenburg Schwerin U19
VFC Plauen: Teufel – Tauscher, Schulz, Koumpous (62. Petzold), (62. Ibisevic), Langer, Wunderlich, Burdusudis, Plank, Liebig
FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus (25. Barkowski) – Schäfer (75. Bilson), Müller, Röpke, Barati (69. Rühlke), Szulczyk, Jaap (85. Witt), Zellmann, Elgezawy (85. Stepantsev), Hartig (69. Fuchs), Shalabai
Tore: 1:0 (13.), 1:1 Carlos Hartig (44.), 2:1 Maximilian Ibisevic (71.), 3:1 David Langer (76.), 3:2 Andrii Shalabai (90.+3); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Hannes Scheffel, Nathanael Lange; Zuschauer: 50